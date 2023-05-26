Женщина убрала все полотенца с лежаков на курорте и спровоцировала скандал

Она утверждает, что в первый день приехала на пляж днем, и свободных лежаков там не было. Дело происходило на курорте, работающем по системе «все включено».

На следующий день она пришла на пляж утром, но свободных шезлонгов снова не было. На каждом из них лежало полотенце.

Женщину возмутило, что владельцы многих полотенец так и не пришли на пляж в течение дня. Лежаки были заняты, но не использовались.

Тогда женщина убрала полотенца с лежаков, а через четыре часа пожилая пара пожаловалась, что на этих шезлонгах лежали их полотенца. Пришлось освобождать места.

В результате женщина стала ежедневно убирать полотенца с незанятых лежаков, а затем наблюдать за хаосом с балкона своего номера.

Сначала туристы жаловались, но потом администрация курорта установила табличку, которая предупреждала о том, что оставленные без присмотра полотенца будут убирать с шезлонгов.