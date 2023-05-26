Когда мульчирование приносит только вред: огородники назвали главные ошибки

Это случается при неправильном выборе материалов для мульчирования. Не стоит экспериментировать с экзотическими растениями и водорослями, лучше использовать обычную скошенную траву.

Слой мульчи должен составлять 5-10 см. Если он меньше, никакой пользы от мульчирования грядок не будет.

Многие дачники начинают активно применять химические препараты, обнаружив следы белой плесени в мульче. Делать этого не нужно, такая плесень даже полезна для растений и для почвы.

Мульчу, уложенную осенью, обязательно нужно убрать весной. Если этого не сделать, там заведутся вредители и будут созданы благоприятные условия для заболеваний растений.