Как избавиться от тли на смородине за 10 минут: рабочий способ, который никогда не подводит

Для этого нужно натереть на терке четверть бруска хозяйственного или дегтярного мыла и залить стружку 1,5 л воды.

Лучше использовать теплую воду, в ней мыло быстрее растворится. После этого нужно вынести емкость с раствором в огород.

Желательно, чтобы емкость была достаточно широкой. Например, подойдет что-то вроде старой кастрюли.

Нужно окунать ветки смородины поочередно в мыльную жидкость и отряхивать их. Обработать следует весь куст, после этого от тли не останется следа.