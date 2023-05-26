Как избавиться от тли на смородине за 10 минут: рабочий способ, который никогда не подводит

Для этого нужно натереть на терке четверть бруска хозяйственного или дегтярного мыла и залить стружку 1,5 л воды.
Лучше использовать теплую воду, в ней мыло быстрее растворится. После этого нужно вынести емкость с раствором в огород.
Желательно, чтобы емкость была достаточно широкой. Например, подойдет что-то вроде старой кастрюли.
Нужно окунать ветки смородины поочередно в мыльную жидкость и отряхивать их. Обработать следует весь куст, после этого от тли не останется следа.
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