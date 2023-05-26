Такеши Китано прокомментировал скандал с сексуальными домогательствами в японской индустрии развлечений

На протяжении десятилетий вокруг Джонни Китагавы, основателя Johnny & Associates, известного как Johnny's, ходили слухи о безудержном сексуальном насилии в отношении молодых звезд-мужчин.

Японский режиссер, актер и комик Такеши Китано считает, что время, когда можно открыто говорить о ЛГБТК-вещах и сексуальных домогательствах, наконец-то пришло в Японию.

Он отмечает, что подобные истории всегда были в японской индустрии развлечений. Он говорит, что с послевоенного периода в Японии появились действительно крупные агентства по поиску талантов.

И вместо того, чтобы заключать справедливые контракты, эти агентства обращались с талантами как с рабами — и это продолжается до сегодняшнего дня.

Самые ранние известные обвинения против Китагавы относятся к 1965 году, когда родители четырех мальчиков попытались подать на него в суд за сексуальные домогательства к их детям.

В 1988 году Кодзи Кита, участник одной из первых бойз-бэндов Джонни, опубликовал мемуары, в которых утверждалось, что он и другие начинающие певцы подвергались насилию со стороны Китагавы.

А в 1999 году ведущий местный бульварный журнал Shukan Bunshun опубликовал отчет о расследовании, содержащий дополнительные отчеты о сексуальном насилии над детьми от нескольких анонимных мальчиков, подписанных с Johnny's.