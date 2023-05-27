Владельцы Tesla опасаются сделки по зарядным станциям Tesla-Ford

В своем выступлении в Twitter Spaces генеральный директор Tesla Илон Маск и его коллега Джим Фарли заявили, что начиная со следующей весны все текущие и будущие электромобили Ford получат доступ к примерно 12 000 станций Tesla Supercharger в Северной Америке.

Этот шаг помогает Tesla претендовать на долю миллиардов федеральных долларов, предлагаемых для улучшения опыта зарядки электромобилей в Америке, и облегчит жизнь владельцам Ford EV.

Однако для клиентов Tesla это может означать более длительное время ожидания на зарядных станциях, даже несмотря на то, что многие уже жаловались на их перегруженность.

Маск заявил, что намерен сделать все возможное, чтобы поддержать Ford и сделать так, чтобы Ford был на равных в Tesla Superchargers.

Это, несомненно, приведет к тому, что владельцам Tesla придется время от времени ждать, пока клиенты Ford зарядят свои автомобили раньше них — к чему они не привыкли.

Нынешним автомобилям Ford потребуется адаптер на станциях Tesla, но его автомобили второго поколения в 2025 году будут использовать стандартный разъем для зарядки Tesla в Северной Америке.