Дачники объяснили, почему опасно удобрять клубнику навозом: есть шанс лишиться урожая

00:15 2023-05-27

Навоз – одно из самых популярных удобрений, которое используется практически на всех дачных участках.

Однако при использовании навоза для подкормки клубники нужно учитывать некоторые важные нюансы.

Вносить в почву можно только полностью перепревший, а не свежий навоз, иначе корни растений получат ожог.

Новый навоз можно использовать только в одном случае: при перекопке грядок осенью. Для мульчирования подойдет удобрение с добавлением хвои или соломы.

У опытных дачников есть еще одна хитрость при подкормке клубники: птичий помет вносится в почву сразу после разведения водой без настаивания.

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