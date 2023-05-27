Дачники рассказали, какое растение повышает плодородность почвы не хуже навоза

Это фацелия – сидерат, который можно сеять в любом месте участка и без учета того, что росло на грядках до него.

Фацелия не боится холодов, поэтому сеять ее можно и ранней весной, и поздней осенью, и в любое другое время.

При весенней посадке фацелию нужно скашивать, при осенней ее оставляют в почве, где она успешно перегнивает.

Фацелия оказывает благоприятное влияние на структуру почвы, насыщает ее полезными элементами и помогает увеличить урожай.