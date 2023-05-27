Американцы массово переезжают в «республиканские» штаты: жизнь там дешевле, но люди умирают раньше

Одним из последствий этого изменения является то, что они переезжают в места с более низкой продолжительностью жизни.

Айдахо, Монтана и Флорида, все красные штаты, имели самый большой прирост населения среди штатов США в период с 2020 по 2022 год.

Между тем, Нью-Йорк и Иллинойс, оба синих штата, и Луизиана, красный штат, понесли самые большие потери населения. В Калифорнии, еще одном синем штате, в последнее время также наблюдается значительная убыль населения.

Одной из основных причин этой миграции является высокая стоимость жизни в таких местах, как Нью-Йорк и Калифорния, по сравнению с более низкой стоимостью жизни в красных штатах, таких как Джорджия или Индиана.

Согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, существует большая разница в ожидаемой продолжительности жизни людей, живущих в определенных штатах.

Например, люди, родившиеся в Нью-Йорке и Калифорнии — двух самых богатых штатах страны, которые в основном голосуют за демократов, — имеют ожидаемую продолжительность жизни 77,7 и 79 лет соответственно.

Но люди в Миссисипи и Луизиане — двух самых бедных штатах , которые склонны голосовать за республиканцев — живут в среднем до 71,9 и 73,1 года .

Люди, живущие в штатах с республиканским уклоном, как правило, имеют меньше денег, хуже состояние здоровья, более высокий уровень смертности от огнестрельного оружия и более низкий уровень образования, чем люди, живущие в демократических штатах.

В среднем люди в красных штатах имеют более высокий уровень бедности, чем жители синих штатов.