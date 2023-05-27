Садоводы объяснили, почему на дереве появляется дупло и что с ним делать

Образование дупла возможно, если ветка высыхает, ломается под весом урожая или от сильного ветра.

Иногда причиной служит заболевание дерева или морзобоина, неправильная обрезка. В месте повреждения развиваются болезни и гниение, появляются вредители.

Если на плодовом дереве появилось такое повреждение, его нужно заделывать сразу, чтобы не дать шансов грибам и бактериям.

В сухую солнечную погоду дупло нужно очистить от гнили и просушить, а затем обработать его внутри раствором медного купороса 3%.

Далее дупло снова просушивают и засыпают смесью песка, цемента и извести в соотношении 6:1:1.