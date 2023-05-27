Дачный эксперт объяснил, нужно ли обрывать цветы картофеля: многие садоводы делают ошибку

Они исходят из того, что растение тратит силы на семена, а не направляет их на формирование клубней.
Но есть и другое мнение. Некоторые садоводы полагают, что цветы привлекают насекомых-опылителей.
К тому же поклонники органического земледелия выступают против вмешательства человека в развитие растения.
Никаких официальных доказательств тому, что удаление цветов увеличивает урожай, нет. Зато известно, что при сохранении цветов можно собрать качественные семенной материал.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__