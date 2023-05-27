Садоводы назвали лучшие способы хранения дров на даче

03:01 2023-05-27

Хранить дрова на дачном участке можно несколькими способами. Один из самых популярных вариантов – поленница.

Ее лучше соорудить на возвышении, чтобы дрова всегда оставались сухими. Для обеспечения вентиляции в полу должны быть отверстия.

Если дров очень много, можно установить навес. В качестве крыши  подойдет практически любой материал.

Для длительного хранения дров необходимо защитить их от солнечного света. А для камина идеально подойдет переносная поленница.

Главное условие хранения дров – надежная защита от осадков. Можно сделать так, что поленница станет настоящим украшением участка.

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