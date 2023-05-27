Ученые Бостонского университета выяснили, что стимуляция мозга током улучшает память

Принцип стимуляции заключается в том, что на человека надевают шапочку, в которую встроены электроды.

Они подают слабые электрические токи на кожу головы. Исследования показали, что за счет воздействия на определенные участки мозга можно изменять его активность.

Нарушения умственной функции вызывают нарушения ритма работы клеток мозга, а стимуляция током помогает нормализовать этот ритм.

При этом самые заметные улучшения зафиксировали в способности адаптации к неожиданной и противоречивой информации.