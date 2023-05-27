На участке растут поганки: насколько это опасно и что делать

03:32 2023-05-27

Поганки могут появиться на участке совершенно неожиданно. Многих дачников это пугает.

На самом деле для огородников появление поганок можно считать хорошим знаком, ведь грибы растут только на плодородной почве, богатой питательными веществами.

Если земля бедная, в ней не хватает необходимых растений компонентов, то и поганки на ней не вырастут.

Избавляться от таких грибов стоит из-за их ядовитых свойств, особенно если на участке играют дети или гуляют домашние питомцы.

Но есть некоторые причины оставить поганки на участке. В первую очередь, это возможность обогатить почву азотом и микроэлементами.

Показать следующие комментарии
Фото