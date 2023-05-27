На участке растут поганки: насколько это опасно и что делать

На самом деле для огородников появление поганок можно считать хорошим знаком, ведь грибы растут только на плодородной почве, богатой питательными веществами.
Если земля бедная, в ней не хватает необходимых растений компонентов, то и поганки на ней не вырастут.
Избавляться от таких грибов стоит из-за их ядовитых свойств, особенно если на участке играют дети или гуляют домашние питомцы.
Но есть некоторые причины оставить поганки на участке. В первую очередь, это возможность обогатить почву азотом и микроэлементами.
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