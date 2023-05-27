Из Парижа вывозят бездомных в преддверии Олимпийских игр 2024 года

Для них уже создают центры временного размещения в регионах Франции. Сейчас жилье бездомным предоставляют недорогие гостиницы в Париже.

Однако во время проведения Олимпиады в столице Франции будет дефицит жилья, и отели намерены сдавать номера туристам и спортивным болельщикам.

Но власти регионов не согласны с такой идеей. Мэр города Брюз заявил, что место, в котором строится центр пребывания для бездомных, находится рядом с железной дорогой. Там поышенное содержание тяжелых металлов и углеводородов в воздухе.

Представитель партии «Непокоренная Франция» Андриан Клуэ сравнил такие действия властей с авторитарными режимами Китая и Бразилии.