Зеленский: Украина делает успехи в модернизации военной техники

«Мы добиваемся более быстрого прогресса в модернизации обороны, чем можно было предвидеть шесть месяцев назад», — заявил глава государства в видеообращении в пятницу вечером.

По его словам, современные боевые самолеты должны стать ключевой частью ПВО Украины.

Министерство обороны Украины ранее объявило, что ожидает 48 американских истребителей F-16.

Президент США Джо Байден недавно дал принципиальную возможность коалиции союзников поставить Украине самолеты F-16.

Украинские летчики-истребители будут обучаться полетам на этих машинах в Польше, Германии и других странах.