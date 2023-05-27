Шольц: Поставленное оружие используется только на Украине

«Россия напала на Украину, и поэтому Украина может защитить себя», — заявил политик в пятницу во время визита в столицу Эстонии Таллинн.

«И в то же время понятно, что оружие, которое мы поставили, будет применяться только на территории Украины», — сослался он на аналогичное заявление президента США Джо Байдена относительно американского оружия в New York Times.

«И это также остается неизменным», — говорит Шольц.

В начале года канцлер уже говорила о «консенсусе» с президентом Украины Владимиром Зеленским о том, что немецкое оружие не будет использоваться для ударов по территории России.