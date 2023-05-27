В Прибалтике недовольны нерешительностью Шольца

Литовцы разделились: с одной стороны, они восхваляют федеральное правительство, как это сделал Науседа в речи перед встречей с Шольцем в Берлине в конце апреля, с другой стороны, литовские дипломаты все больше разочаровываются в фоновых переговорах и задаются вопросом, понимают ли вообще немцы «изменившуюся ситуацию».

«Все в Литве хотят больше немецких солдат, и как можно скорее. Некоторые политики, такие как министр иностранных дел Габриелюс Ландсбергис, считают, что этой цели можно достичь быстрее, если быть требовательным, громким и критическим», — заявил в интервью WELT главный редактор литовского новостного портала «15min» Вайдотас Бенюшис.

Пока Бундесвер направил в Литву лишь командный элемент численностью менее сорока человек. В случае конфликта должны быть отправлены дополнительные солдаты.

Это не соответствует пожеланиям литовцев, которые ссылаются на коммюнике канцлера, в котором говорится, что Германия готова возглавить «крепкую и боеспособную бригаду в Литве». Когда это произойдет, неясно.