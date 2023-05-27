Актер Леонардо ДиКаприо и модель Ирина Шейк, похоже, завели роман, но это не точно

Как пишет британская Daily Mail, обе звезды недавно посетили день рождения модели Наоми Кэмпбелл.

В тот вечер на Ирине Шейк почти ничего не было: ее прозрачное платье открывало нижнее белье.

«Просто сделай это», — написала она о смелом образе на своей странице в Instagram.

Поэтому ее нельзя было не заметить на мероприятии. Кроме того, как сообщает «Daily Mail», российская модель также появилась на премьере фильма Леонардо ДиКаприо «Убийцы цветочной луны».

С тех пор, как они были замечены вместе на вечеринке Coachella в апреле, ходили слухи о возможных отношениях.

Портал сплетен New York Post «Page Six» сообщил, что эти двое (Шейк и ДиКаприо) веселились все выходные. На фотографиях с вечеринки, опубликованных Page Six, они стоят близко друг к другу.