Актер Леонардо ДиКаприо и модель Ирина Шейк, похоже, завели роман, но это не точно

Как пишет британская Daily Mail, обе звезды недавно посетили день рождения модели Наоми Кэмпбелл.
В тот вечер на Ирине Шейк почти ничего не было: ее прозрачное платье открывало нижнее белье.
«Просто сделай это», — написала она о смелом образе на своей странице в Instagram.
Поэтому ее нельзя было не заметить на мероприятии. Кроме того, как сообщает «Daily Mail», российская модель также появилась на премьере фильма Леонардо ДиКаприо «Убийцы цветочной луны».
С тех пор, как они были замечены вместе на вечеринке Coachella в апреле, ходили слухи о возможных отношениях.
Портал сплетен New York Post «Page Six» сообщил, что эти двое (Шейк и ДиКаприо) веселились все выходные. На фотографиях с вечеринки, опубликованных Page Six, они стоят близко друг к другу.
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