Папа Франциск: состояние его здоровья снова вызывает вопросы

Суверенный понтифик уже менял свою повестку дня в конце марта, прежде чем его неожиданно госпитализировали из-за проблем с дыханием.
Состояние здоровья папы возрождает слухи о его будущем.
Папа Франциск больше не будет исполнять свои обязанности из-за состояния его здоровья, отмечали пераые лица церкви.
«Из-за лихорадочного состояния Папа Франциск сегодня утром не получил аудиенции», — заявил пресс-секретарь Святого Престола Маттео Бруни.
Преклонный возраст и постоянные проблем со здоровьем вызывают разговоры о скором появлении приемника.