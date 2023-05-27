Папа Франциск: состояние его здоровья снова вызывает вопросы

Суверенный понтифик уже менял свою повестку дня в конце марта, прежде чем его неожиданно госпитализировали из-за проблем с дыханием.

Состояние здоровья папы возрождает слухи о его будущем.

Папа Франциск больше не будет исполнять свои обязанности из-за состояния его здоровья, отмечали пераые лица церкви.

«Из-за лихорадочного состояния Папа Франциск сегодня утром не получил аудиенции», — заявил пресс-секретарь Святого Престола Маттео Бруни.

Преклонный возраст и постоянные проблем со здоровьем вызывают разговоры о скором появлении приемника.