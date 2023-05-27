ВОЗ: Украина вошла в Исполнительный совет, несмотря на препятствия со стороны Росси

Десять стран, которые в конечном итоге присоединяются к Исполнительному комитету на три года, обычно избираются всем блоком путем аккламации на Всемирной ассамблее здравоохранения, 76-я сессия которой проходит в настоящее время в Женеве.

Но из-за попытки Москвы заблокировать присоединение Украины к этому форуму из 34 стран-членов, играющему важную роль в управлении ВОЗ, впервые с 1977 года пришлось провести голосование.

Результат был окончательным, кандидаты, выдвинутые каждым из 6 регионов ВОЗ, были избраны 123 голосами при 13 воздержавшихся.

"Здравоохранение не должно быть политизировано. ВОЗ должна иметь возможность нормально функционировать. Франция поздравляет Украину, избранную вместе с 9 другими странами в исполнительный совет, несмотря на попытки России воспрепятствовать", - приветствовал представитель республики в ВОЗ Френч в своем твите.

С другой стороны, представитель России указал, что он «глубоко сожалеет о том, что Ассамблея проголосовала за страну, которая лишь еще больше политизирует работу Исполнительного комитета.

Россия против политизации работы Всемирной ассамблеи здравоохранения и ВОЗ в целом, отметил он.