Cnet: рядом с Землей обнаружена черная дыра

Расположенная всего в 6000 световых годах от Земли, она была замечена в центре шарового скопления Мессье 4 в созвездии Скорпиона.

Для сравнения, наша галактика Млечный Путь простирается на 520 000 световых лет.

Следовательно, этот небесный объект, замеченный научным сообществом, является соседом, сообщает Cnet.

Не паникуйте, релятивизирует ситуацию Эдуардо Витраль, астроном из Научного института космоса в Балтиморе, цитируемый в пресс-релизе НАСА: Земле никоим образом не угрожает присутствие этого космического явления.

Черная дыра — это невидимый астрофизический объект, общая теория относительности которого не пропускает свет.

Согласно распространенному мнению, такой объект, подошедший слишком близко к Земле, мог бы поглотить ее и уничтожить все живое на планете.

На самом деле ученым все еще очень трудно количественно оценить последствия такого столкновения, если оно вообще может произойти.

И в случае, если черная дыра подойдет заметно близко к нашему голубому шару, она почти наверняка повлияет на небесные тела в нашей Солнечной системе только издалека, говорится в исследовании 2019 года, проведенном Национальной астрономической обсерваторией Японии.