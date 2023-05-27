Еда, гигиена, здоровье: эти здоровые привычки могут принести больше вреда, чем пользы

Но некоторые привычки, которые кажутся здоровыми, приносят больше вреда, чем пользы.
Сбалансированное питание — ключ к хорошему здоровью
Однако употребление слишком большого количества фруктов и овощей может быть вредным, особенно для людей, страдающих синдромом раздраженного кишечника.
Все специалисты в области здравоохранения рекомендуют гигиену полости рта.
Однако слишком часто чистить зубы очень вредно. Между истиранием десен и потерей естественной ротовой флоры последствия могут быть катастрофическими.
Регулярные физические упражнения необходимы для поддержания хорошего физического и психического здоровья.
Но слишком много спорта не дает телу отдохнуть. Усталость проявляется во всех частях тела и ослабляет иммунную систему.