Еда, гигиена, здоровье: эти здоровые привычки могут принести больше вреда, чем пользы

Но некоторые привычки, которые кажутся здоровыми, приносят больше вреда, чем пользы.

Сбалансированное питание — ключ к хорошему здоровью

Однако употребление слишком большого количества фруктов и овощей может быть вредным, особенно для людей, страдающих синдромом раздраженного кишечника.

Все специалисты в области здравоохранения рекомендуют гигиену полости рта.

Однако слишком часто чистить зубы очень вредно. Между истиранием десен и потерей естественной ротовой флоры последствия могут быть катастрофическими.

Регулярные физические упражнения необходимы для поддержания хорошего физического и психического здоровья.

Но слишком много спорта не дает телу отдохнуть. Усталость проявляется во всех частях тела и ослабляет иммунную систему.