Японский фильм «Монстр» получил кинопремию «Queer Palm» в Каннах

Художественный фильм режиссера Хирокадзу Корэ-эда, который также участвует в официальном конкурсе, начинается как драма о травле в школе, рассказанная с разных точек зрения.

Сюжет развивается в тесной дружбе и любви между двумя подростками и снят с большой деликатностью.

Кинопремия «Queer Palm» присуждается с 2010 года и ежегодно вручается короткометражному или художественному фильму, посвященному проблемам ЛГБТК или феминисток.

Любопытно, что 2022 году награду получил пакистанский художественный фильм «Страна радости».

Международный кинофестиваль в Каннах завершается в субботу вечером вручением Золотой пальмовой ветви за лучший фильм.

21 фильм претендует на главный приз 76-го Фестиваля на Лазурном берегу.