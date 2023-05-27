Японский фильм «Монстр» получил кинопремию «Queer Palm» в Каннах

09:21 2023-05-27

Японский фильм «Монстр» получил «Queer Palm» Каннского кинофестиваля в пятницу вечером как лучший фильм на тему ЛГБТК.

Художественный фильм режиссера Хирокадзу Корэ-эда, который также участвует в официальном конкурсе, начинается как драма о травле в школе, рассказанная с разных точек зрения.

Сюжет развивается в тесной дружбе и любви между двумя подростками и снят с большой деликатностью.
Кинопремия «Queer Palm» присуждается с 2010 года и ежегодно вручается короткометражному или художественному фильму, посвященному проблемам ЛГБТК или феминисток.

Любопытно, что 2022 году награду получил пакистанский художественный фильм «Страна радости».
Международный кинофестиваль в Каннах завершается в субботу вечером вручением Золотой пальмовой ветви за лучший фильм.

21 фильм претендует на главный приз 76-го Фестиваля на Лазурном берегу.

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