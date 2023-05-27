Adobe: ИИ становится экспертом в материалах

Искусственный интеллект (ИИ) довольно хорошо распознает формы и объекты.
Этого достаточно, чтобы узнать материал, из которого сделаны эти предметы.
Именно за эту проблему взялась группа исследователей из CSAIL, лаборатории компьютерных наук и искусственного интеллекта Массачусетского технологического института (США) и американского издателя программного обеспечения для обработки данных Adobe picture.
В статье, опубликованной в конце мая 2023 года, они подробно описывают технику компьютерного зрения, способную идентифицировать на фотографии все, что сделано из того же материала.
Важный нюанс: инструмент не говорит явно, дерево это, металл, пластик, камень или другое, но размечает какие пиксели соответствуют одному и тому же материалу.
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