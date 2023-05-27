Рантер: Китай «не разговаривает» с США, отклоняя все запросы на звонки и встречи

Днём 27 мая помощник американского государственного секретаря США по делам в безопасности Индо-Тихоокеанского региона Эли Ратнер публично заявил, что после состоявшихся в Вене контактов на высоком уровне между представителями Вашингтона и Пекина китайская сторона отклоняет все запросы о переговорах со стороны американских коллег.

По данным Ратнера, администрация Пекина уже отклонила предложения о переговорах со стороны начальника штабов армий США Марка Милли, замглавы Пентагона Майкла Чейза, министра обороны Ллойда Остина и прочих. Эли Ратнер уверен, что сейчас Китай фактически "не разговаривает" с Соединёнными Штатами.