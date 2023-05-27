ISW: Россия симулирует готовность к переговорам

Согласно анализу Института военных исследований ISW в Вашингтоне, Запад должен повлиять на руководство Украины, чтобы оно приняло условия России для таких переговоров.

Эксперты сослались на информацию из Кремля в пятницу, согласно которой президент России Владимир Путин открыт к диалогу.

Как и в прошлом, единственная цель России состоит в том, чтобы демотивировать Запад в его помощи Украине, делая вид, что он готов к переговорам.

Путин в пятницу отметил готовность к разговору с канцлером ФРГ Шольцем, который ранее оговорился о такой необходимости в интервью для СМИ.