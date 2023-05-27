Канадский биолог Келли Хастон собирается провести «год на Марсе»

«Мы просто представим, что мы на Марсе», — поясняет эта 52-летняя женщина.

С конца июня она станет одной из четырех добровольцев, отправившихся на двенадцать месяцев в среду обитания имитирующую Марс, в Хьюстоне, штат Техас.

«Честно говоря, это все еще кажется немного нереальным», — отметила биолог.

Для NASA, которое тщательно проводило собеседования и тестировало кандидатов перед их отбором, эти долгосрочные эксперименты позволяют оценить поведение экипажа в изолированной среде — до того, как начнется настоящая миссия.

Космическое агентство предупредило, что участников ждут аппаратные сбои, ограничения на воду и другие «сюрпризы». Их связь с внешним миром будет страдать из-за существующей задержки между Землей и Марсом, т.е. до 40 минут туда и обратно.

Среда обитания, получившая название Mars Dune Alpha, была напечатана на 3D-принтере американской компанией.

Это 160 квадратных метров, где есть комнаты, тренажерный зал и вертикальная ферма для выращивания овощей.

Есть даже открытое пространство, которое воссоздает марсианскую среду с красным песком, но не на открытом воздухе, чтобы поддерживать иллюзию. Экипаж сможет там имитировать выходы в открытый космос.