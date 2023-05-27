Работа для мужа любовницы и ремонт в квартире: Генпрокурор Техаса готовится в отставку из-за вскрытых фактов коррупции

12:14 2023-05-27

Генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон, известный «враг» Джо Байдена, рискует подвергнуться импичменту за коррупцию, что станет предметом первого голосования в Конгрессе США в субботу.

Парламентская комиссия по расследованию единогласно приняла в четверг двадцать пунктов обвинения против генерального прокурора, должность которого эквивалента министра юстиции Техаса, за коррупцию, нецелевое использование государственных средств, ложные заявления или воспрепятствование правосудию.

Обвинение связано с давлением, которое Кен Пэкстон оказывал на свои команды, чтобы защитить «друга и донора» от судебного разбирательства.

Взамен последний тот дал работу любовнице республиканца и профинансировал ремонтные работы в его доме, уточняется в документе.