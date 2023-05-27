Два урожая шпината: какие лайфхаки помогут весь сезон иметь свежую витаминную зелень

Какие важные моменты должны учесть дачники, решившие выращивать шпинат. Высевать его можно дважды за сезон. Первый раз весной, а второй в конце лета - когда градус уже не такой горячий.

Для грядки со шпинатом следует выбрать солнечное место или небольшую полутень. Если почва на участке кислая, ее нужно еще с осени обработать известью. Перед посадкой в грунт следует добавить золу или мел. Шпинат также хорошо растет на участках, где ранее росла капуста, картофель, редис.

Перед посевом грунт надо тщательно вскопать, удобрить ее перегноем (с добавлением азотных и фосфорных удобрений). Глубина посадки семян небольшая — до 2 см.

Между кустами для хорошей вентиляции высаживать семена шпината надо рядами с шириной от 30 до 50 см, а между растениями в ряду - от 15 до 25 см.

Это позволит шпинату получить достаточное количество света и облегчить уход. Растение надо обильно поливать, регулярно пропалывать и рыхлить междурядья.