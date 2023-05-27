Twitter вышел из-под юрисдикции Европейского Союза, заявил Тьерри Бретон

«Помимо добровольных обязательств, противодействие дезинформации станет юридическим обязательством в соответствии с DSA (Законом о цифровых услугах) от 25 августа», — напомнил он Маску.

«Наши команды будут готовы обеспечить соблюдение закона», — предупредил еврокомиссар.

Запущенный в 2018 году Европейский кодекс передовой практики объединяет около тридцати подписантов, таких гигантов, как Meta, Google, Microsoft, TikTok и небольших платформ, а также специалистов по рекламе, специалистов по проверке фактов и НПО.

Сами подписавшиеся участвовали в составлении текста, который содержит около сорока обязательств, направленных, в частности, на более тесное сотрудничество с фактчекерами и на лишение огласки сайтов, транслирующих фейковые новости.