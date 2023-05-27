Мама Ксении Собчак приобрела квартиру в Монако

Мать журналистки Ксении Собчак Людмила Нарусова стала владелицей элитных апартаментов в Монако. Зарубежную недвижимость члена Совета Федерации РФ рассекретила Виктория Боня, которая давно живет в Монте-Карло.

Вика сняла на видео здание, где, по ее словам, Нарусова приобрела квартиру. Боня указала на пятиэтажный дом с французскими балкончиками, сообщает КП.

Да, в этом доме у мамы Собчак тоже есть гнездышко. Мы соседи, - написала Вика в соцсетях.

Людмила Нарусова ранее никогда не говорила, что владеет недвижимостью за рубежом. Молчала об этом и ее дочь. При этом подписчики Бони не исключают, что заграничное жилье Людмилы Нарусовой она показала преднамеренно.

Как известно, Виктория с Ксенией давно конфликтуют. И Собчак на днях высмеяла образ Бони на красной дорожке Каннского кинофестиваля. Возможно, Вика в отместку решила показать апартаменты Нарусовой в Монако.