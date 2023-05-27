Дачный эксперт объяснил, как заставить помидоры покраснеть раньше обычного

Ускорить созревание плодов помогают рогатины, на которые укладывают кисти с плодами, поворачивая их к солнцу.

Другой вариант – срезать острым инструментом лишние листья, который заслоняем помидоры от солнечных лучей.

В начале августа можно прищипывать верхушки кустов. В этом случае растение будет тратить силы на созревание плодов, а не на рост побегов.

Ускорить созревание помидоров помогает опрыскивание раствором, приготовленным из 10 л воды, 10 капель йода, 2 ст.л. томатной пасты и щепотки марганцовки.