Лавров назвал Украину террористическим государством

Данное заявление Лавров сделал, отвечая на вопрос автора программы «Москва. Кремль. Путин» Павла Зарубина о том, как он может оценить слова представителя ГУР Украины Вадима Скибицкого, назвавшего президента России Владимира Путина «целью номер один» украинских спецслужб.

Министр иностранных дел России также выразил свою уверенность в том, что англосаксы, оказывающие военную и финансовую помощь киевскому режиму, начинают задумываться о том, насколько адекватны нынешние представители военно-политического руководства Украины.