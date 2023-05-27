Дачники рассказали, как защитить сад от вредителей и болезней: гарантированное спасение плодовых деревьев

Для этой цели используется мочевина, но необходимо дождаться прогрева воздуха как минимум до 10 градусов.
Для обработки нужно взять 500 г мочевины 5% и растворить ее в ведре воды, тщательно перемешивая.
После растворения гранул полученный раствор необходимо использовать сразу же, хранить его не рекомендуется.
Обработка плодовых деревьев таким составом поможет защитить их от многих болезней, укрепить иммунитет и стойкость к холоду.
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