Дачники рассказали, как защитить сад от вредителей и болезней: гарантированное спасение плодовых деревьев

Для этой цели используется мочевина, но необходимо дождаться прогрева воздуха как минимум до 10 градусов.

Для обработки нужно взять 500 г мочевины 5% и растворить ее в ведре воды, тщательно перемешивая.

После растворения гранул полученный раствор необходимо использовать сразу же, хранить его не рекомендуется.

Обработка плодовых деревьев таким составом поможет защитить их от многих болезней, укрепить иммунитет и стойкость к холоду.