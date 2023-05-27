Кабачки могут пропасть еще до того, как завяжут плоды, для этого есть три причины

Кабачки неприхотливы и просты в уходе. Растут хорошо и без присмотра, заваливают плодами, которые некуда девать.

Но полностью без внимания дачника эти овощи обходиться не могут, это все-таки не сорняки, а культурные растения.

Объясняем, какие неправильные действия садоводов могут погубить кабачки еще до стадии завязывания плодов.

Не все дачники почему-то помнят о том, что кабачкам тоже нужны подкормки. Без хорошего питания радовать урожаем они не будут. Почва не должна быть скудной и пустой.

Удобрения можно вносить прямо при посадке растений, добавляя питательную смесь в лунку.

С нехваткой питания кабачки растут плохо, листья чахнут и вянут, плети маленькие, сплошной пустоцвет.

Добавьте в землю хотя бы то, что обычно всегда доступно и не составляет сложности в приготовлении. Речь идет о перегное, он будет отличной подкормкой и улучшит состав почвы.

Вторая банальная ошибка - неправильный выбор места. Грядка для кабачка должна быть под солнцем не менее 6 часов в сутки.

Земля для нее берется рыхлая, воздушная, дренированная. Не допускайте в ней застой влаги, иначе все кабачки будут повреждены гнилью.

Третья ошибка - недостаточное опыление. Если на даче нет насекомых-опылителей, привлеките их, для этого есть разные способы.

Если и это вам не под силу, то опыляйте кабачки сами, иначе урожай вам не дождаться никогда. Процедура эта простая, не требует навыков и сноровки.

Возьмите ватную палочку или мягкую кисть и пройдитесь ею по мужским цветкам кабачка, потом проведите ею же по женским.