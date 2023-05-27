Дачники рассказали, чем нужно полить чеснок в июне, чтобы вырастить крупные и крепкие головки

13:13 2023-05-27

Чеснок нуждается в подкормках в любой период своего роста. В июне растению нужен «соленый» полив.

В первые дни лета такой полив нужно чередовать с обычным, чтобы урожайность растения выросла, а вкус заметно улучшился.

Для такого полива нужно растворить в ведре воды две столовые ложки соли, но ни в коем случае не больше.

Далее полученный раствор используют для полива грядок с чесноком, а после этого поливают их чистой водой.

Соленая вода не только придаст чесноку яркий вкус, но и защитит его от болезней и от вредителей.

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