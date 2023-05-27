Зеленский ввёл санкции против компаний из России, Беларуси и стран Европы

Согласно тексту указа Владимира Зеленского от 27.05.23, Украина вводит экономические рестрикции в отношении российских компаний МТС и "МТС Авто", Search Location Limited и 2GIS Local Search Limited. Также санкции введены против фирм из Бельгии, Германии, Нидерландов и Казахстана.

Кроме того, Зеленский ввёл санкции против белорусских "Минского автомобильного завода", Минского механического завода имени Вавилова, ОАО "Агат — системы управления", предприятия "Горизонт", Витебского завода радиодеталей "Монолит" и прочих.