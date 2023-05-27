Как привлечь дождевых червей на огород с помощью старой кастрюли: неожиданные лайфхаки от дачников

Использовать можно дырявую посуду с невыводимыми пятнами и поврежденной эмалью. Она принесет пользу в огороде.
Например, с помощью старой кастрюли можно привлечь на участок дождевых червей, которые разрыхляют землю.
Черви повышают плодородность почвы, но появляются на участке достаточно медленно. Этот процесс можно ускорить.
В старой кастрюле нужно убрать дно и установить ее на выбранном месте в огороде, а затем заполнить пищевыми отходами.
Так получится приманка для дождевых червей, а перегнившие отходы можно регулярно закапывать в землю в качестве удобрения.
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