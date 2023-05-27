Опытный дачник рассказал, как правильно поливать кабачки для хорошего урожая

Для полива овощей не подходит холодная вода. Жидкость должна быть практически той же температуры, что и воздух.

Объем полива также играет важную роль. Если поливать кабачки слишком обильно, они не будут завязывать плоды.

Недостаточный полив тоже грозит неприятностями: на растении будут образовываться пустоцветы.

Воду нужно лить не на стебель растения, а вокруг куста. Так почва не будет размываться, и корешки не окажутся оголенными.

Полив нужно проводить в вечернее время, иначе листья кабачков получат ожог под солнечными лучами.