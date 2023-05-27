Дачники рассказали, чем нужно подкармливать перец во время цветения для богатого урожая

В это время лучшим удобрением будет настой из литра коровяка и 500 г крапивы. Все это нужно залить ведром воды и настоять неделю.
Но органические удобрения – не единственный шаг к увеличению урожая перца. Потребуются и минеральные подкормки.
Во время цветения перцу нужны фосфор, калий, азот. Для приготовления подкормки нужно растворить в ведре воды 50 г суперфосфата, 15 г аммиачной селитры и 1 ст.л. соли.
Любые удобрения вносятся под корень растения, под каждый куст нужно вылить около литра жидкости.
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