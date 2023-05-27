Нужен ли дренаж компостной яме: как правильно заготовить такое удобрение

Как правильно сделать компостную яму, чтобы заготовленное таким образом удобрение было максимально питательным? Эксперт издания «БелНовости», ученый-агроном Анастасия Коврижных дала свои советы.

По словам эксперта, для начала надо определиться с местом, где ее расположить. Оно должо быть доступно для складирования растительности.

Также надо сразу прикинуть размер ямы - он зависит от количества органических материалов, которые планируется перерабатывать. В среднем это - 1,5-2 метра в ширину и около метра в глубину.

В основание компостной ямы надо уложить дренаж, который позволит лишней воде стекать. В таком качестве можно использовать гравий, щебень, битый кирпич. Затем уложить слой листьев, скошенной травы, опилок, соломы.

В идеале на коробку с компостом надо установить крышку - это защитит ее от животных и осадков. Без крышки сложнее будет сохранять влажность и температуру внутри компоста.

Органическим материалом яму надо пополнять каждые 2-3 недели - такая мера будет поддерживать процесс компостирования. Чтобы улучшить качество удобрения и ускорить процесс его созревания, надо периодически перемешивать компост.