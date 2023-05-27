Как защитить клубнику от личинок майского жука: проверенный метод опытных дачников

Чтобы не потерять весь урожай, с вредителем нужно бороться. Причем начинать надо еще с посадки растений.

Не следует сажать клубнику на грядки, где до этого рос картофель. Там практически гарантированно поселились личинки майского жука.

Благоприятные условия для личинок создаются на грядках, заросших сорняком. Поэтому без регулярной прополки не обойтись.

Хорошие результаты в борьбе с майским жуком и его личинками дают сидераты, в первую очередь, люпин.

Его можно посеять до посадки клубники. Но и на тех грядках, где клубника уже растет, для люпина найдется место в междурядьях.