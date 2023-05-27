Дачный эксперт назвал лучшее натуральное удобрение для огурцов: урожай превзойдет ожидания

Для приготовления такого средства потребуется бесплатный материал – сорняки, вырванные в огороде.

Единственное требование – это должны быть травы, на которых еще не созрели семена. Их нужно сложить в емкость.

Туда же заливается вода, добавляются три столовые ложки любого варенья. Состав настаивается 7 дней.

После этого его процеживают и разводят водой: по ведру жидкости на литр приготовленного концентрата.

Огурцы следует полить, затем обрызгать натуральным удобрением. Если растения молодые, дозировку следует уменьшить вдвое.