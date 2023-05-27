Гутерриш шокирован требованием суданского генерала отозвать спецпосланника ООН

Согласно пресс-релизу официального представителя ООН Стефана Дюжаррика, «Генеральный секретарь потрясен письмом, которое он получил (в пятницу) от генерала Аль-Бурхана».

«Генеральный секретарь гордится работой, проделанной Фолькером Пертесом, и подтверждает свое полное доверие его специальному представителю», — продолжил Стефан Дюжаррик.

Ни военные, ни ООН не обнародовали официальных копий письма, в котором якобы содержится призыв к смещению Фолькера Пертеса с поста спецпредставителя Гутерриша.

Пертес и миссия ООН в Судане стали мишенью тысяч провоенных и исламистских демонстрантов, которые за последний год неоднократно протестовали против «иностранного вмешательства» и требовали увольнения посланника ООН.

Аналогичные акции протеста прошли в восточном городе Порт-Судан.