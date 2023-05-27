Выход 3-го сезона сериала «Эйфория» перенесён на 2025 год

Дачник со стажем рассказал, когда полив может быть вреден для моркови

Увлажняющие процедуры очень важны для всех растений, без них саженцы погибнут и про урожай или цветение придется забыть. Но для каждой садово-огородной культуры существуют свои особенности полива, в которых стоит разобраться.