Выход 3-го сезона сериала «Эйфория» перенесён на 2025 год

Орси утверждает, что выход нового сезона «Эйфории» связан с плотным графиком Зендеи, завоевавшей премию «Золотой глобус» за роль главной героине сериала Ру, и загруженности Сэма Левинсона, продюсера данной картины.
Кроме того, на перенос выхода 3-го сезона сериала «Эйфория» повлияла объявленная американской Гильдией сценаристов забастовка, требующей изменить структуру вознаграждения и условий труда авторов, чтобы они отражали ценность этой работы для отрасли.
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