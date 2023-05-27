Выход 3-го сезона сериала «Эйфория» перенесён на 2025 год

15:05 2023-05-27

Американский новостной веб-сайт Deadline со ссылкой на вице-президента сериалов HBO Франческу Орси сообщил о переносе выхода 3-го сезона сериала «Эйфория» на 2025 год.

Орси утверждает, что выход нового сезона «Эйфории» связан с плотным графиком Зендеи, завоевавшей премию «Золотой глобус» за роль главной героине сериала Ру, и загруженности Сэма Левинсона, продюсера данной картины.

Кроме того, на перенос выхода 3-го сезона сериала «Эйфория» повлияла объявленная американской Гильдией сценаристов забастовка, требующей изменить структуру вознаграждения и условий труда авторов, чтобы они отражали ценность этой работы для отрасли.

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