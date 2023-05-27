Дачники объяснили, зачем разрезают лук севок перед посадкой: выгодный лайфхак

Такой метод может пригодиться, если хочется сэкономить на покупке посевного материала или когда севка не хватило.

Нужно выбрать самые крупные луковицы и разрезать их пополам так, чтобы на каждой дольке осталась часть донца.

Половинки севка следует замочить в слабом растворе марганцовки, присыпать древесной золой и посадить, как обычно.

После такой обработки разрезанные луковицы не будут гнить почве и дадут урожай не хуже, чем севок, посаженный целым.