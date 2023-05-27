Дачники объяснили, зачем разрезают лук севок перед посадкой: выгодный лайфхак

15:16 2023-05-27

Не все огородники знают, что лук-севок можно сажать не только целиком, но и в разрезанном виде – по кусочкам.

Такой метод может пригодиться, если хочется сэкономить на покупке посевного материала или когда севка не хватило.

Нужно выбрать самые крупные луковицы и разрезать их пополам так, чтобы на каждой дольке осталась часть донца.

Половинки севка следует замочить в слабом растворе марганцовки, присыпать древесной золой и посадить, как обычно.

После такой обработки разрезанные луковицы не будут гнить  почве и дадут урожай не хуже, чем севок, посаженный целым.

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