Гарибашвили: для Грузии бессмысленно запрещать авиасообщение с Россией

27 мая грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили публично заявил, что считает бессмысленными критику и запрет авиасообщения между Грузией и Россией, поскольку каждодневно контрольно-пропускной пункт "Верхний Ларс" пересекают сотни россиян. Также политик напомнил, что каждый год на территорию Грузии из России поступают денежные переводы на сотни миллиардов долларов.

По мнению Гарибашвили, разрешая авиасообщение с Россией, Грузия в первую очередь помогает гражданам собственного государства, а не россиянам.