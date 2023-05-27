Ученые Университета Квинсленда выяснили, что дефицит витамина D при беременности может спровоцировать шизофрению у ребенка

На данный момент науке неизвестны точные механизмы развития шизофрении. Однако есть информация о том, что заболевание связано с нарушением работы дофамина.

Это вещество обеспечивает передачу нервных импульсов. Ученые вырастили искусственные клетки мозга и посмотрели, как ведут себя нейроны в присутствии и в отсутствие витамина D.

Как оказалось, клетки, выращенные в присутствии витамина D, быстрее высвобождают вещество дофамин.

Из этого ученые сделали вывод о том, что дефицит данного витамина у матери во время беременности повышает риск развития шизофрении у ребенка.