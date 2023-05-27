Дачник со стажем рассказал, когда полив может быть вреден для моркови

Например, если дело касается моркови, то в какой-то момент от поливов следует полностью отказаться, что пойдет растению только на пользу.

А вот если полив продолжить по обычной схеме, моркови можно даже навредить. Урожай точно будет испорчен.

Отказываясь в этот период развития растения от полива, мы создаем идеальные условия для формирования глубокой корневой системы.

В этом случае корни уйдут далеко в землю, морковь в итоге даст хорошие корнеплоды.

Итак, что это за период, когда поливы моркови следует на время прекратить? Когда мы только посадили растение и дожидаемся первых всходов, поливать его надо постоянно и обильно.

Когда ростки уже появились, от полива надо отказываться. Оптимальный срок для этого две недели.

В самом крайнем случае, когда погода стоит очень сухая и жаркая, разок-другой морковь все-таки стоит полить.

В благоприятную погоду, когда тепло и комфортно, двухнедельный перерыв в поливе пойдет моркови на пользу и приведет к богатому урожаю.