Засыхают плодовые деревья в саду: почему это происходит и как все исправить

Для начала нужно определить причину. Если весной и осенью деревья не белили, они могли получить обморожение или солнечный ожог.
Выяснить это можно, внимательно осмотрев ствол. На ожоги и морзобоины указывает отслоившаяся мертвая кора.
На небольшом пораженном участке нужно срезать кору, обработать это место бальзамом и забинтовать.
Проблема может быть в корневой системе, если она заражена фузариозом или другим заболеванием. От такого дерева придется избавиться, а перед посадкой необходимо заменить почву или провести ее глубокую обработку.
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