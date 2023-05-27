Засыхают плодовые деревья в саду: почему это происходит и как все исправить

Для начала нужно определить причину. Если весной и осенью деревья не белили, они могли получить обморожение или солнечный ожог.

Выяснить это можно, внимательно осмотрев ствол. На ожоги и морзобоины указывает отслоившаяся мертвая кора.

На небольшом пораженном участке нужно срезать кору, обработать это место бальзамом и забинтовать.

Проблема может быть в корневой системе, если она заражена фузариозом или другим заболеванием. От такого дерева придется избавиться, а перед посадкой необходимо заменить почву или провести ее глубокую обработку.